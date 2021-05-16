نويصر: مشاركة الرئيس السيسي فى قمة الاقتصاديات الإفريقية بباريس تؤكد دور مصر المحوري

أكد النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر "باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان" وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية واللذين سيعقدان يومي ١٧ و ١٨ مايو الجاري على التوالي، تأكيد على دور مصر المحوري فى القارة الافريقية ونجاح الدبلوماسية المصرية فى أفريقيا عقب تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد ووضع أفريقيا على قمة اهتماماته الخارجية.



وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين حيث أن الزيارة تعكس عمق التفاهم بين الدولتين وبحث سبل تعزيزها الفترة المقبلة، متوقعا زيادة في التعاون المشترك بين البلدين وخاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبرى.



وأضاف نويصر، أن زيارة الرئيس لفرنسا اليوم جاءت فى توقيت هام ومناسب حيث الأحداث الجارية فى المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط والتي ستلقي بظلالها على مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان وأيضا سيتم التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة والتنسيق السياسي المشترك.



ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، و اللذين سيعقدان يومي ١٧ و ١٨ مايو الجاري على التوالي.



وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة المتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.



وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

كما سيلقي الرئيس الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.



واضاف المتحدث الرسمي، ان برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا يتضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ومن المقرر كذلك أن يعقد الرئيس عدداً من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

كما يجتمع الرئيس على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

