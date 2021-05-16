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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرصد الكهرباء: 24 ألفا و350 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

صدى البلد

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم /الأحد/ بلغت 24 ألفا و350 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.


وتوقع المرصد - في نشرته اليومية - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 25 ألفا و300 ميجاوات مقابل 24 ألفا و600 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألف ميجاوات.


من جهته.. نوه المركز القومي للتحكم إلي أن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.


ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

الكهرباء حماية المستهلك منتصف الليل الطاقة الكهربائية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الاحتياطي كهرباء

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