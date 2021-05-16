الاتحاد العربي للنفط يستنكر استهداف جيش الاحتلال النقابة العامة للبتروكيماويات والغاز في غزة

أعرب الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، عن استنكاره لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر النقابة العامة للبتروكيماويات والغاز بقطاع غزة، مما أدى إلى تدميره.



وقال الأمين العام للاتحاد العربي الكيميائي عماد حمدي، في بيان، إن هذا الاستهداف يأتي في إطار سياسة ممنهجة لجيش الاحتلال بضرب جميع المقرات الإعلامية والنقابية والمؤسسات الأهلية والحقوقية في فلسطين المحتلة.

وطالب جميع مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسئولياتها تجاه ممارسات الاحتلال والانتهاكات التي يقوم بها في الأراضي المحتلة وعدوانه الجديد على الشعب الفلسطيني ومقدساته.



وأعلن الأمين العام للاتحاد العربي، عن كل أشكال التضامن والدعم من الاتحاد العربي والنقابات العربية العضو فيه، لعمال فلسطين حتى يزول الاحتلال وتتحرر فلسطين وتصبح عاصمتها القدس الشريف.