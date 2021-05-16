اقتصاد تونس ينكمش 3% في الربع الأول من العام

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم، الأحد، إن اقتصاد البلاد انكمش 3 بالمائة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي تضرر قطاع السياحة الحيوي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتمثل السياحة حوالي ثمانية بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وخلال الربع الأول من عام 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 بالمائة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

وقال المعهد الوطني للإحصاء إن معدلات البطالة وصلت إلى 17.8 بالمائة، وسط أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في البلاد أدت إلى عجز قياسي في الميزانية تجاوز 11 بالمائة في عام 2020.