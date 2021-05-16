عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد تونس ينكمش 3% في الربع الأول من العام

صدى البلد

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم، الأحد، إن اقتصاد البلاد انكمش 3 بالمائة في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالعام السابق، في الوقت الذي تضرر قطاع السياحة الحيوي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

 

اقتصاد الإمارات.. 19.8 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية في 2020

4 مليارات دولار.. تونس تنتظر أكبر قرض في تاريخها من النقد الدولي

 

وتمثل السياحة حوالي ثمانية بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. 

 

وخلال الربع الأول من عام 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس بنسبة 1.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

 

وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 بالمائة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.

 

وقال المعهد الوطني للإحصاء إن معدلات البطالة وصلت إلى 17.8 بالمائة، وسط أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل في البلاد أدت إلى عجز قياسي في الميزانية تجاوز 11 بالمائة في عام 2020.

المعهد الوطني للإحصاء اقتصاد البلاد تونس قطاع السياحة

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسي في مصر| محللون: الزيارة تحمل الكثير من الملفات المهمة أبرزها ليبيا وسد النهضة

برلمانية : زيارة الرئيس التونسي لمصر تؤكد قوة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين

بعد زيارة رئيسها لمصر.. نائب يقترح مجالات للتعاون الاستثماري مع تونس

باحث سياسي يوضح أهمية زيارة الرئيس التونسي إلي القاهرة

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

ترتيب للبيت| عطية عيسوي عن زيارة الرئيس التونسي لـ مصر: لها أبعاد سياسية مهمة

زيارة عاجلة للرئيس التونسي الي القاهرة

مصيرنا واحد.. الرئيس التونسي يلتقي وزيرة الخارجية الليبية

ترشيحاتنا

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد غدا.. وانخفاض الحرارة 7 درجات

الأهلي يتقدم بشكوى عاجلة لـ«الكاف» ضد حكم مباراة صن داونز

تعرف على حالات منح ترخيص تشغيل وحدة الطعام المتنقلة وفقا للقانون

تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. لحظة فتح معبر رفح استثنائياً لاستقبال المصابين |شاهد

بسبب الأسمدة.. الفلاحين تحذر من تضرر 30 ألف فدان منزرعة بمحصول القصب

انطلاق فرق التواصل المجتمعي لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بـ 4 محافظات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوساطة مصر .. مسئولون إسرائيليون ينصحون بالتفاوض لعقد هدنة مع حماس

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع المغربي سفيان رحيمي

تغيير مكان جنازة الفنانة نادية العراقية

ولاد أصول وجدعان .. نضال الشافعى يعلق على أزمة مها أحمد مع كرارة و السقا

فتح معبر رفح البري أمام العابرين في اتجاه واحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: العدوان الغاشم علي فلسطين

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ