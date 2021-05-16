تعرف على آخر أسعار الخضراوات والفاكهة.. فيديو

رصدت كاميرا “صدى البلد” في بث مباشر أسعار الأسماك والفاكهة والخضراوات من أحد الأسواق، ومدى إقبال المواطنين على الشراء، خاصةً مع اقتراب عيد الفطر المبارك.



وذكرت بائعة الخضار بالسوق، أن الأسعار مستقرة ولم ترتفع عن الأيام الماضية، ويصل سعر كيلو الخيار إلى ٥ جنيهات، والباذنجان بــ ٣ جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الحار ٥ جنيهات، وكيلو البسلة بــ ٦ جنيهات، وسعر الطماطم ٣ جنيهات للكيلو الواحد.



وأضافت أن كيلو التفاح بــ٢٠ جنيها، وسعر كيلو البرتقال ٤ جنيهات، والفراولة بــ ٨ جنيهات للكيلو.

وأوضحت أن هناك حالة من الركود بحركة البيع والشراء، ويتحمل التجار خسائر كبيرة مؤخرا بسبب فساد الخضراوات والفواكه نتيجة بقائها لدى التجار.