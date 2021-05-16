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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تضامناً مع الشعب الفلسطيني.. لحظة فتح معبر رفح استثنائياً لاستقبال المصابين |شاهد

فتح معبر رفح استثنائياً
فتح معبر رفح استثنائياً

عرضت قناة إكسترا نيوز ، لحظة فتح معبر رفح استثنائياً تضامناً مع الشعب الفلسطيني لاستقبال المصابين جراء العدوان الإسرائيلي الوحشي على أبناء قطاع غزة.

 

أعادت مصر فتح  معبر رفح  الحدودي مع قطاع غزة  اليوم الأحد، أمام العابرين المسافرين والعالقين والقادمين برحلات العلاج في اتجاه واحد وذلك بعد إغلاقه لأربعة أيام بسبب أجازة عيد الفطر.

 

ومارست الأطقم العاملة داخل صالة الوصول داخل معبر رفح البري ، عملها لسرعة انهاء إجراءات السفر ، حيث بدأ وصول حافلات الركاب  من قطاع غزة الي الجانب المصري ،  لإنهاء إجراءات السفر الي الأراضي المصرية. 

 

وقالت المصادر إن حافلة تقل 95 مسافرا فلسطينيا بينهم مسافرون للخارج وطلاب ومرضى وصلت إلى المعبر وجاري إنهاء ترتيبات السفر حسب الإجراءات المتبعة.. مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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