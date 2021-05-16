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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مهرجان البطيخ.. الغردقة توزع البهجة على السائحين.. صور

السياح خلال تناول
السياح خلال تناول البطيخ فى المهرجان

نظمت مجموعة من فنادق الغردقة، اليوم الأحد، مهرجانا للبطيخ، وذلك لتنشيط السياحة وخلق نوع من الترفيه، خاصة مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة أن البطيخ له فوائد عديدة، ويساعد على ترطيب الجسم في فصل الصيف.

 

 

وأكدت إدارة الفندق أنها دائما ما تسعى لابتكار ما يسعد النزلاء، خاصة مع الضوابط المتبعة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

 

 

وقالت الإدارة إنه تم خلال المهرجان تقديم البطيخ بعدة أشكال كعصائر وأصناف حلويات، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة السائحين المصريين الذين يقضون إجازات عيد الفطر في مصر، حيث يعد البطيخ الفاكهة الأكثر شعبية وانتشاراً في مصر ويقبل السائحون على تناوله.

 

وأضافت أن هذه المهرجانات تخلق نوعا من البهجة والمتعة لدى النزلاء، في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تطبقها الفنادق، مؤكدة الحرص على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي واتباع إجراءات السلامة الصحية التي أقرتها رئاسة الوزراء.

 

من جانبه، أكد بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن نسب الإشغال حاليا داخل مدينة الغردقة تتخطى ٨٧%، مشيرا إلى أن هناك فنادق مكتملة العدد. 

 

في سياق مختلف، يستقبل مطار مرسى علم الدولي الأسبوع الجاري 48 رحلة طيران، وذلك مع ارتفاع معدل الرحلات الداخلية.

 

وأكدت جداول الطيران أنه من المقرر وصول 14 رحلة من دولة التشيك، و12 رحلة من بولندا، و12 رحلة من أوكرانيا، ورحلة من سويسرا، وأخرى من رومانيا، وأخرى من مولدوفا، ورحلة من ليتوانيا، و3 رحلات داخلية من مصر للطيران و3 للبترول.

البحر الأحمر الغردقة تنشيط السياحة محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى

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