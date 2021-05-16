عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

صدى البلد

القدس تنادى فى الأسر الذى طال أعواما وأعوام  نسمع أصوات الثكالى والإخوان بين الأسر والنار  . دموع العيون تسيل فى شغاف قلوبنا تشعل النار فى صدورنا تصرح بكل الصدق لبيك ياقدس لبيك ياقدس كلنا لك فداء كلنا عند اعتابك رهن النداء .كل الأعمار أطفال وشباب وكهول وشيوخ ..كل الديانات مسلم مسيحى يهودى ..كل جنسية عربية أو إسلامية ..الكل يعشق القدس الكل لها فداء وحين يعلو النداء يلبى الجميع    نساء ورجال ..  نعم  ياقدس ياعربية الأصل والمنشأ  مهما طال البعد مهما عالى الظلم مهما ظن المحتل انه غيب عنا الحق وطمس الواقع وغير معالم الأرض.. فلا لم يحدث ولن يحدث ولن يستطيع  . من ذا الذى يستطيع أن ينزع الروح من الجسد إلا خالق البشر ان القدس روح الأمة والقضية الفلسطينية قضية الأمة والحق بين بيان الشمس بلامنازع  . عائد بلا جدال . الدم الروح النفس المال كل تحت اعتاب القدس يهون كل فى سبيل العودة الى الارض المباركة يهون ..لبيك قدسنا وارضنا ومسرى نبينا لبيك مهد الإيمان ومجمع الاديان .... أرى بشائر النصر تلوح والقدس تزين ارض الوطن وتحيطها كل الأعلام من كل البلدان الارض دماء الشهداء والسماء تحفها الملائكة والشمس والقمر يتناوبان ليشهدا عرس الامة ...اللهم سجدة فى الاقصى المحرر اللهم حرية لاهل فلسطين اللهم عودا للارض المباركة الى أحضان الامة العربية الإسلامية ... آمين آمين آمين

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. فتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطيني .. وأستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة دخول مصر للموجة الرابعة من كورونا

رئيس البعثة المصرية لـ رام الله يلتقي أشتيه ويستعرض جهود القاهرة لتخفيف معاناة الفلسطينيين

خلفا لـ زيدان.. راؤول يرد على أنباء اقترابه من تدريب ريال مدريد

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي

إصابة جنود إسرائيليين في عملية دهس بـ حي الشيخ جراح

فيديو جراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر استعادت دورها.. الجالية المصرية بفرنسا تعلق على زيارة الرئيس السيسي لباريس

موحد في غالبية دول العالم .. البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى هذا العام

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

بوساطة مصر .. مسئولون إسرائيليون ينصحون بالتفاوض لعقد هدنة مع حماس

أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

ولاد أصول وجدعان .. نضال الشافعى يعلق على أزمة مها أحمد مع كرارة و السقا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

اختفت قطتها .. امرأة تعثر على اكتشاف مرعب أسفل المطبخ|صور

فيديو

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

فيديوجراف.. موسيماني كلمة السر في مباراة الأهلي وصن داونز

المزيد

ساحة رأي

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

زياد السويفى يكتب: ما تريده «إسرائيل والدول الكبرى»

د.فتحي حسين يكتب: العدوان الغاشم علي فلسطين

ضياء العطيفي يكتب: المشهد الأخير وليس أخيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ