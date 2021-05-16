إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

القدس تنادى فى الأسر الذى طال أعواما وأعوام نسمع أصوات الثكالى والإخوان بين الأسر والنار . دموع العيون تسيل فى شغاف قلوبنا تشعل النار فى صدورنا تصرح بكل الصدق لبيك ياقدس لبيك ياقدس كلنا لك فداء كلنا عند اعتابك رهن النداء .كل الأعمار أطفال وشباب وكهول وشيوخ ..كل الديانات مسلم مسيحى يهودى ..كل جنسية عربية أو إسلامية ..الكل يعشق القدس الكل لها فداء وحين يعلو النداء يلبى الجميع نساء ورجال .. نعم ياقدس ياعربية الأصل والمنشأ مهما طال البعد مهما عالى الظلم مهما ظن المحتل انه غيب عنا الحق وطمس الواقع وغير معالم الأرض.. فلا لم يحدث ولن يحدث ولن يستطيع . من ذا الذى يستطيع أن ينزع الروح من الجسد إلا خالق البشر ان القدس روح الأمة والقضية الفلسطينية قضية الأمة والحق بين بيان الشمس بلامنازع . عائد بلا جدال . الدم الروح النفس المال كل تحت اعتاب القدس يهون كل فى سبيل العودة الى الارض المباركة يهون ..لبيك قدسنا وارضنا ومسرى نبينا لبيك مهد الإيمان ومجمع الاديان .... أرى بشائر النصر تلوح والقدس تزين ارض الوطن وتحيطها كل الأعلام من كل البلدان الارض دماء الشهداء والسماء تحفها الملائكة والشمس والقمر يتناوبان ليشهدا عرس الامة ...اللهم سجدة فى الاقصى المحرر اللهم حرية لاهل فلسطين اللهم عودا للارض المباركة الى أحضان الامة العربية الإسلامية ... آمين آمين آمين