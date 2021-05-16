بالتزامن مع الموجة الثالثة.. جامعة القاهرة تعلن زيادة 18 سرير رعاية بمستشفى الباطنة.. والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية يحذر: كورونا أشد وأسرع من الموجتين الأولى والثانية

مدير مستشفيات جامعة القاهرة:

الموجة الثالثة من كورونا شديدة وسريعة الانتشار

إعداد بروتوكول علاجي لتأهيل مرضى "كوفيد 19"

بذل أقصى جهد للحد من الإصابة والتعامل بشكل سريع مع الحالات

تسعى دائما جامعة القاهرة إلى التطوير في منشآتها وليس فقط في مباني الجامعة بل المستشفيات الجامعية التى تستقبل الكثير من مرضى فيروس كورونا، والقائمون عليها يبذلون أقصى جهوده للتعامل معهم والعمل على تحسين صحتهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح، المدير التنفيذي للمستشفيات جامعة القاهرة، حقيقة إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات لأجل غير مسمى.



وقال “صلاح”، في تصريح لـ"صدى البلد"، “قمنا بأخذ هذه الخطوة بالتزامن مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا”، مؤكدا أن الجميع يبذل أقصى جهوده للحد من الإصابة والتعامل بشكل سريع مع جميع الحالات المصابة بالمستشفيات.

وأشار إلى أن قرار الطوارئ ينص على:



١- إعلان حالة الطوارئ بكافة المستشفيات الجامعية

٢- إلغاء الإجازات غير الوجوبية لجميع الأطقم الطبية والأطقم المعاونة

٣- رفع درجة درجة الاستعداد بين الأطقم الطبية لانتدابهم في أي وقت بمستشفيات العزل عند الحاجة ٤ - من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية



كما كشف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، عن الوضع الحالي للموجة الثالثة من فيروس كورونا، محذرا من أنها أشد بكثير من الموجة الأولى والثانية، وسريعة الانتشار بشكل كبير.



وأضاف أن الوضع الحالي يلزم المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كثيف وعدم الاستهانة بالإجراءات الاحترازية، كما يجب ارتداء الكمامات والخروج من المنازل عند الضرورة حتى نستطيع تخطى الموجة الثالثة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أعلن انتهاء كلية العلاج الطبيعي بالجامعة من إعداد بروتوكول علاجي لتأهيل مرضى كوفيد 19، وعقد ورش عمل (أونلاين) لأخصائي العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية لشرح كيفية التعامل وتأهيل الحالات المختلفة لمرضى كوفيد 19 داخل العناية المركزة أو خارجها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن البروتوكول العلاجي يوضح دور التأهيل الرئوي لمرضي كوفيد 19 في الرعاية المركزة باستخدام طرق علاجية مختلفة لتحسين مجرى الهواء، واستخدام وضعيات جسدية مختلفة تهدف إلى زيادة نسبة الأوكسجين ورفع كفاءة الرئتين لدى المرضى، وتطبيق بعض تمارين التنفس للحفاظ على كفاءة الحجاب الحاجز، وسرعة الاستغناء عن أجهزة التنفس الصناعي ، بالإضافة إلى استخدام وسائل علاجية متعددة للدعم الرئوي التنفسي، وتحسين حالات ضيق التنفس والكفاءة الوظيفية للمريض خاصة مع متلازمة ما بعد كوفيد 19.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي، عميدة كلية العلاج الطبيعي، إن البروتوكول العلاجي أعدته نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم العلاج الطبيعي لأمراض الجهاز الدوري التنفسي والمسنين، بإشراف الدكتورة نسرين النحاس رئيسة القسم، مشيرة إلى أن قطاع خدمة المجتمع بالكلية عقد ورش عمل حضرها نحو 220 أخصائي علاج طبيعي للتعرف على مضاعفات وخطورة فيروس كوفيد 19 على الجهاز الدوري التنفسي.

وأضافت عميدة الكلية، أنه تم خلال ورش العمل شرح أهمية دمج برنامج تأهيل القلب إلى برنامج التأهيل الرئوي والذى يؤثر بإيجابية على زيادة نسبة الشفاء خاصة مع حالات الأمراض المزمنة، وإبراز دور التأهيل الرئوي في تقييم وعلاج القصور التنفسي في مرضي الرعاية المركزة، كما تم أيضًا شرح الوسائل العلاجية المستخدمة لتحسين كفاءة الجهاز الدوري التنفسي، وتوضيح دور العلاج الطبيعي للمرضى المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي.

كما تم رفع قدرة مستشفى الباطنة بالجامعة إلى 18 سرير رعاية إضافية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي رعاية مستشفى الباطنة 44 سريرًا.