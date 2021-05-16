خلال معسكر القاهرة.. الهلال السوداني يكتسح بشتيل بسباعية وديا

خاض مؤخرا فريق الهلال السوداني، تجربة ودية خلال معسكره بالقاهرة، أمام فريق بشتيل انتهت بفوز الفريق السوداني بقيادة البرتغالي ريكاردو بسبعة أهداف نظيفة.

أحرز سباعية الهلال السوداني كلا من: أباذر هدفين وهدف لكل من ياسر مزمل ووليد الشعلة ونزار حامد وصلاح عادل وعبد الرازق يعقوب الشهير بعبدالرؤوف.

كان فريق الهلال السوداني، خاض مباراة أمام فريق فاركو الذي ينشط في دوري الدرجة الممتازة المصري (ب) بالملعب الملحق بالفندق وكذلك أمام فريق zd.

وخاض فريق الهلال السوداني، معسكره التدريبي بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر استعدادا لبطولة الدوري المحلي.



يذكر أن الهلال السوداني ودع دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وتأهل من المجموعة فريقا صنداونز الجنوب افريقي وشباب بلوزداد الجزائري إلى دور ربع النهائي.