موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج دعوة لفلسطين يتصدر تويتر.. ونضال الشافعى يعلق على أزمة مها أحمد والسقا

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالسوشيال ميديا على مدار الساعة، نستعرض أبرزها فيما يلي:



هاشتاج دعوة لفلسطين يتصدر تويتر.. ومغردون: يا رب نصرك الذي وعدت



ولاد أصول وجدعان .. نضال الشافعى يعلق على أزمة مها أحمد مع كرارة و السقا



في أحدث ظهور له .. السقا يتجاهل التعليق على المشادات بين مها أحمد ووالدته



"إنسانية من الدرجة الأولي".. يسرا تتضامن مع القضية الفلسطينية



روحها متعلقة بمصر .. مغردون ينعوا نادية العراقية بكلمات مؤثرة