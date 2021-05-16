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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر في جيبوتي يشارك في مراسم تنصيب الرئيس إسماعيل عمر جيله

السفير المصري في
السفير المصري في جيبوتي محمد مصطفي عرفي

شارك السفير المصري في جيبوتي محمد مصطفي عرفي، في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر جيله أمس الموافق ١٥ مايو الجاري بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة. 
 

وسبق أن بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة للرئيس الجيبوتي عقب فوزه بالانتخابات التي جرت الشهر الماضي، أعرب فيها عن تمنياته بخالص التوفيق والنجاح في مهمة الرئيس الجيبوتي لتحقيق التقدم المنشود للشعب الجيبوتي الشقيق.

 

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وأعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات الشهر الماضي وحصل على نسبة تصويت 98,58% من الأصوات بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ.

 

وكان أعلن وزير الداخلية عبر التلفزيون العام في جيبوتي نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز إسماعيل جيله بأصوات وصلت الى على 167.535 صوتا بنسبة 98,58% في 9 أبريل 2021.

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