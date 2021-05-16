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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد نجاحها في تعويم ايفرجيفين.. الكراكة مشهور تشارك بازدواج المدخل الجنوبي لقناة السويس

الكراكة مشهور
الكراكة مشهور

تشارك الكراكة مشهور ، وهي واحدة من أكبر الكراكات العاملة بالأسطول البحري لهيئة قناة السويس ، بمشروع ازدواج المجري الملاحي للقناة بالمدخل الجنوبي بمدينة السويس.


وشاركت الكراكة مشهور في حفر قناة السويس الجديدة.

 

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كما شاركت الكراكة مشهور، في تعويم السفينة البنمية الجانحة " ايفر جيفين"، وإنقاذ مئات السفن العالقة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وإستئناف حركة الملاحة المتوقفة.

 

وتدخل الكراكة مشهور، واحدا من أهم حلول الإنقاذ في ازمة السفينة " ايفر جيفين"، بسبب إمكانياتها الخارقة في إنجاز أعمال التكريك بنسبة 100%، واستئناف محاولات الشد بواسطة إسطول القاطرات الرابط بموقع الجنوح وعودة الملاحة بقناة السويس بعد توقف استمر 6 ايام متواصلة.

 

والكراكة مشهور، تم بناءها عام  1996، بترسانة IHC هولندا، يبلغ طولها الكلي 140.3 م، طول البانتون 113.4 م، كما يبلغ العرض 22.4 م، ارتفاع 7.2 م، غاطس 4.95 م، القدرة الكلية 30800 حصان، قدرة الحفار 3263 حصان، تصل قدرة طلمبات التكريك 2*7342 حصان، بينما قدرة الطلمبة المغمورة 3263 حصان، اقل عمق تكرك 8.0، اقصي عمق تكريك 35.0م، اقصي طول لخط الطرد 6000 م.


وشهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أمس السبت، بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة الجاري تنفيذه بالكيلو متر ١٢٢ ترقيم قناة بالبحيرات المرة الصغرى، بواسطة كراكات الهيئة ضمن مشروع تطوير المدخل الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع التطوير المقترح ووضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن.
 

وخلال جولته التفقدية بموقع العمل وبرفقته عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والقائمين على المشروع، وجه الفريق أسامة ربيع بالتنسيق بين كافة إدارات الهيئة والعمل على التوازي في كافة متطلبات المشروع و تحديد آليات العمل وما تتطلبه من وضع حلول بديلة لكافة التحديات الخاصة بالمشروع بما يمكن معه الانتهاء من تنفيذه خلال وقت قياسي.
 

وتابع الفريق ربيع ، أعمال التكريك التي تتم بواسطة الكراكة "العاشر من رمضان" لتجهيز موقع العمل بما يسمح لكراكات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها، كما أطلع على كميات التكريك المتوقع إزالتها يوميا، حيث بدأت الكراكة مشهور أعمال التكريك بالموقع خلال الفواصل الملاحية تمهيدا لعملها بكامل طاقتها أثناء عبور السفن، ومن المقرر أن يتبعها انضمام الكراكة "الصديق" للعمل بالمشروع خلال الشهر الجاري بمشيئة الله. 
 

وأكد الفريق ربيع ، أن مشروع التطوير المقترح يعد استكمالا لجهود تطوير المجرى الملاحي التي بدأت مع افتتاح قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن العمل بالمشروع سيتم على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى  تنفيذ مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، مؤكدا على أهمية مشروع الازدواج الجاري تنفيذه في رفع كفاءة القناة وتقليل زمن عبور السفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية عبر  زيادة مناطق الازدواج في هذه المنطقة  بما يعادل نسبة ٢٥% من مسافة ال ٤٠ كيلو متر التي لايوجد بها ازدواج في المجرى الملاحي لقناة السويس في منطقة الجنوب.


جدير بالإشارة، أن مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر ١٢٢ إلى الكيلو متر ١٣٢ ترقيم قناة بطول ١٠ كم تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها ٨٢ كم بدلا من ٧٢ كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر ١٣٢  وحتى الكيلو متر ١٦٢ ترقيم قناة. 
 

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