بدء وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات المصرية

بدأ وصول الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة إلى الجانب المصري لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية .



وأكدت المصادر لوكالة انباء الشرق الاوسط بدء توافد أعداد منهم الى الجانب المصرى .. مشيرة الى تواجد الأطقم الطبية المصرية لاستقبالهم وتصنيف حالاتهم الصحية تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات لتلقى العلاج ، وهناك عدد من سيارات الاسعاف المجهزة لنقلهم .



وكان قد تم افتتاح ميناء رفح البرى استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة ، وذلك بتوجيهات القيادة السياسية .. كما تم توفير كافة الأطقم الادارية والطبية لتيسير عبور الجرحى والمصابين ومرافقيهم للعلاج فى المستشفيات المصرية .

