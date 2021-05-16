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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل بطريق الفيوم القاهرة

صدى البلد

 

ينشر " صدى البلد "  ، أسماء المصابين السبعة فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ترويسكل التى وقعت صباح اليوم بطريق  الفيوم القاهرة الصحراوى.

 

والمصابين هم : سيف جمال " 10  سنوات  "  ، وإسلام جمال "  17 سنة "  ، وعمرو جمال " 6 سنوات "  ، بدرية السيد أبو سريع  "  42سنة "  ، جمال أنور صادق، "49  سنة."  ، عماد جمال " 22 سنة "   ،  محمد أسامة "  23 سنة " .

 

وقررت نيابة الفيوم، انتداب المهندس الفنى بإدارة مرور الفيوم لإعداد تقرير فنى  فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى ، والذى نتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ، تم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

 

تلقى اللواء  رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من العميد أمير السحلى مأمور قسم شرطة الفيوم أول بالحادث .

 

وتبين من التحقيقات أن الحادث وقع  بسبب تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى ، والذى نتج عنه أصابة 7 أشخاص بأصابات متفرقة .

 

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بأصابات متفرقة ، تم نقلهم بسيارات الأسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

 

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تم تحرير محضر بالحداث ، وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قراراها المتقدم .

اسماء المصابين أسماء مصابين حادث تصادم سيارة ملاكى بترويسكل طريق الفيوم القاهرة

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