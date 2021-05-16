أسماء المصابين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بتروسيكل بطريق الفيوم القاهرة

ينشر " صدى البلد " ، أسماء المصابين السبعة فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ترويسكل التى وقعت صباح اليوم بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى.

والمصابين هم : سيف جمال " 10 سنوات " ، وإسلام جمال " 17 سنة " ، وعمرو جمال " 6 سنوات " ، بدرية السيد أبو سريع " 42سنة " ، جمال أنور صادق، "49 سنة." ، عماد جمال " 22 سنة " ، محمد أسامة " 23 سنة " .

وقررت نيابة الفيوم، انتداب المهندس الفنى بإدارة مرور الفيوم لإعداد تقرير فنى فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى ، والذى نتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة ، تم نقلهم الى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

تلقى اللواء رمزى البسيونى مدير أمن الفيوم ، إخطارا من العميد أمير السحلى مأمور قسم شرطة الفيوم أول بالحادث .

وتبين من التحقيقات أن الحادث وقع بسبب تصادم سيارة ملاكى مع تروسيكل بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى ، والذى نتج عنه أصابة 7 أشخاص بأصابات متفرقة .

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بأصابات متفرقة ، تم نقلهم بسيارات الأسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج .

تم تحرير محضر بالحداث ، وأحيل الى النيابة العامة التى أصدرت قراراها المتقدم .