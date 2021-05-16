بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يسقط أمام كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي

سقط فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدوليين المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، أمام مضيفه كريستال بالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 36، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح أستون فيلا التسجيل في شباك كريستال بالاس، عن طريق جون ماكجين، في الدقيقة 17، من عمر اللقاء.

وأدرك كريستيان بنتيكي، التعادل لصالح كريستال بالاس، في الدقيقة 32، قبل أن يتمكن الضيوف من التقدم مجدد، بعدها بدقيقتين فقط عن طريق أنور الغازي.

وسجل ويلفريد زاها، هدف التعديل لفريق كريستال بالاس، في الدقيقة 75، ثم سجل بعدها تيريك ميتشل هدفا قاتلا لأصحاب الأرض، في الدقيقة 84

وشهد تشكيل أستون فيلا الأساسي لمواجهة كريستال بالاس، تواجد الدولي المصري أحمد المحمدي.، بينما يغيب مواطنه محمود حسن تريزيجيه حتى نهاية العام الجاري “على الأقل”، بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي مؤخرا، وخضوعه لعملية جراحية.

وبدأ أستون فيلا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

خط الدفاع: أحمد المحمدي - كونسا - كورتني هوس -تارجت.

خط الوسط: ماكجين - دوجلاس لويز - بيرتراند تراوري - جاكوب رامزي.

الهجوم: أنور الغازي - واتكينز.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 49 في المركز الـ 11، في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 44 نقطة، في المركز الـ 13.