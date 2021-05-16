صامت ويتبع ازدواجية المعايير.. رسالة شديدة اللهجة من البرلمان العربي للأوروبي بشأن الاحتلال الإسرائيلي

استنكر البرلمان العربي بأشد العبارات صمت البرلمان الأوروبي أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات صارخة في فلسطين على يد الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تحركت في دول عربية وأوروبية ومنظمات منددة باعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين ومعبرة عن رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية التي تعد تحديا سافرا للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.



وأكد البرلمان العربي في بيان صادر عنه " أن صمت البرلمان الأوروبي وتقاعسه عن تناول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وممارسة الاستفزازات المستمرة وقتل الأبرياء بوحشية يعكس ازدواجية المعايير ونهجه غير المتوازن وسياسة الكيل بمكيالين التي باتت واضحة، معبرا عن اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبى على الأوضاع الحقوقية في البلدان العربية وتنصيب نفسه واصياً عليها لخدمة أغراض سياسية تحت دعاوى حقوق الإنسان، قائلاً "من الأولي أن يتحرك ضد الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي ترقى لجرائم حرب والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين".

وجدد البرلمان العربي، إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات إسرائيل الوحشية ضد الفلسطينيين، داعياً مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري لوقف عدوان إسرائيل ووضع حداً لجميع انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي.

ويعقد البرلمان العربي جلسته الطارئة الأربعاء 19 مايو الجاري2021، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين وخصوصًا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك ويسبقها اجتماعا طارئاً للجنة فلسطين بالبرلمان العربي التي يرأسها عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وذلك للوقوف على الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.