وزير الثقافة الفرنسي الأسبق: باريس تقدر جهود الدولة المصرية نحو التنمية

قال جاك لانج، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق ورئيس معهد العالم العربي في باريس، إن العلاقة بين مصر وفرنسا علاقة نشطة والشعب الفرنسي عاشق للشعب المصري منذ سنوات عديدة على مدار التاريخ.

وأضاف «لانج» خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز» أنه سعيد ويفتخر بالمشاريع القومية التي تنفذها مصر أبرزها قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن الشعب الفرنسي يقدر كل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية نحو التنمية.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن هناك دورا كبيرا وفعالا تقوم به المعامل الفرنسية بالقاهرة في مجال الآثار والثقافة، مضيفا أن هناك قسما خاصا بمتحف اللوفر يضم الكثير من المقتنيات الأثرية المصرية.

وأوضح أن المركز الفرنسي للتعاون والثقافة يعتبر حلقة وصل بين الثقافة المصرية والفرنسية، لافتا إلى أن 2019 عام الثقافة الفرنسية في مصر، وكان عاما ناجحا قدم الكثير من العروض الثقافية والمعارض.

ولفت إلى أن معهد العالم يقوم بالكثير من الخدمات للجالية المصرية في فرنسا من خلال تنظيم العديد من المعارض، مشددا على أن العلاقة بين مصر وفرنسا لا تتوقف على سنة واحدة ولكنها سلسلة طويلة من التعاون المشترك بين البلدين.