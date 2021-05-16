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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 715 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

عقارات دبى
عقارات دبى

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 715 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 248 مبايعة بقيمة 556.48 مليون درهم منها 22 مبايعة للأراضي بقيمة 105.44 مليون درهم و226 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 451.04 مليون درهم.

 

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .

 

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 48 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم .

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 28 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا .

 

و تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم .

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 153.9 مليون درهم منها 9 رهن أراض بقيمة 56.24 مليون درهم و41 رهن فلل وشقق بقيمة 97.66 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 41 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 11 مليون درهم .

 

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 3 هبات بقيمة 5.14 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 4 ملايين درهم وأخري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 876 ألف درهم .

التصرفات العقارية الأملاك مبايعة للأراض مبايعة للشقق

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