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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية

الرئيس السيسي يصل مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية في مستهل زيارة رسمية.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية في مستهل زيارة رسمية.

 

وأكد السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي توجه اليوم إلى باريس للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.

 

وأضاف "راضي"، أن مشاركة الرئيس تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي ماكرون في ضوء العلاقات الوثيقة المتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا.

 

ونوه إلي أن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر دعم السودان على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية التي يمر بها.

 

وتابع أن الرئيس السيسي سيستعرض الجهود المصرية الجارية لدعم السودان على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

 

وأشار إلى أن السيسي سيلقي الضوء خلال أعمال قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية.

 

وأوضح أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا يتضمن عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

وأكد أن الرئيس السيسي سيعقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، ورؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية لبحث سبل دفع التعاون المشترك.

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