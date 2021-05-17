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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سؤال برلماني بشأن توقف صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالإذاعة والتلفزيون

النائب عاطف مغاوري،
النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب

تقدم النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لـ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن توقف صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالإذاعة والتلفزيون منذ ديسمبر2016 وحتى تاريخه .

 

و أوضح “ مغاوري” فى سؤاله أنه سبق وتم إنشاء صندوق زمالة للعاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون في يناير 2015، مشيرا إلى أن قام بتحصيل اشتراكات الأعضاء العاملين لمدة 4 سنوات ولم يصرف منه سوى عام واحد ، لمدة 11 شهر،  وتوقف لعجزه عن الاستمرار، وتم إحالة القائمين عليه على النيابة ، لكن تم التصالح مع الهيئة المصرية للرقابة المالية بعد سداد مبلغ ( 500ج ) كرسم للتقاضي وذلك خلال عام 2018 .

 

 

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سؤال برلماني بشأن عدم صرف المستحقات المالية للعاملين بقصور الثقافة

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سؤال برلماني حول مصير تبرعات المواطنين خلال رمضان وأوجه مراقبتها

 

 

ولفت عضو مجلس النواب أنه قد تم إنشاء صندوق جديد بناء على توصية هيئة الرقابة المالية ، وتم نشره في الوقائع المصرية بالعدد ( 171 ) عام 2019 في  شهر يونيو، حيث أن تاريخ الإنشاء يناير 2019 ، مشيرا إلى أنه  كان يتم صرف مكافاة نهاية الخدمة للعاملين بالإتحاد حتى عام 2014، من مخصصات وزارة المالية ، وبناء عليه تتقدم بالمسؤول عن مصير مستحقات من أحيلوا على المعاش ، أو توفاهم الله منذ ديسمبر 2016 ، معقبا:"  السؤال الموجه إلى رئيس الوزراء نظرا للتداخل بين اكثر من الوزارة او الهيئة في النظر في الموضوع ".

 

مجلس النواب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للعاملين بالإذاعة والتلفزيون تحصيل اشتراكات الأعضاء وزارة المالية هيئة الرقابة المالية اتحاد الإذاعة والتلفزيون

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