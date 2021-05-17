سؤال برلماني بشأن توقف صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالإذاعة والتلفزيون

تقدم النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لـ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، بشأن توقف صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالإذاعة والتلفزيون منذ ديسمبر2016 وحتى تاريخه .

و أوضح “ مغاوري” فى سؤاله أنه سبق وتم إنشاء صندوق زمالة للعاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون في يناير 2015، مشيرا إلى أن قام بتحصيل اشتراكات الأعضاء العاملين لمدة 4 سنوات ولم يصرف منه سوى عام واحد ، لمدة 11 شهر، وتوقف لعجزه عن الاستمرار، وتم إحالة القائمين عليه على النيابة ، لكن تم التصالح مع الهيئة المصرية للرقابة المالية بعد سداد مبلغ ( 500ج ) كرسم للتقاضي وذلك خلال عام 2018 .

ولفت عضو مجلس النواب أنه قد تم إنشاء صندوق جديد بناء على توصية هيئة الرقابة المالية ، وتم نشره في الوقائع المصرية بالعدد ( 171 ) عام 2019 في شهر يونيو، حيث أن تاريخ الإنشاء يناير 2019 ، مشيرا إلى أنه كان يتم صرف مكافاة نهاية الخدمة للعاملين بالإتحاد حتى عام 2014، من مخصصات وزارة المالية ، وبناء عليه تتقدم بالمسؤول عن مصير مستحقات من أحيلوا على المعاش ، أو توفاهم الله منذ ديسمبر 2016 ، معقبا:" السؤال الموجه إلى رئيس الوزراء نظرا للتداخل بين اكثر من الوزارة او الهيئة في النظر في الموضوع ".