إجمالي البضائع 122 ألف طن.. انتظام حركة تداول البضائع والسلع بميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة والبضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة ١٢٢ ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد ١٥٤٨ حاوية مكافئة.

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وأعلنت هيئة الميناء في بيان اليوم الاحد، أن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ ٢٥ سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت ٣٢ سفينة حيث تنوعت تلك السفن مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.