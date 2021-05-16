بسبب "سيلفي".. غرق 7 سياح في انقلاب مركب بإندونيسيا

شهدت جزيرة جاوة الإندونيسية، حادث غرق مركب سياحي بسبب تجمع الركاب لإلتقاط "صورة سيلفي" مساء أمس، السبت.

وبحسب ما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، كان المركب يحمل 20 سائحا مما يعني أكثر من حمولته الطبيعي، حيث تجمع الركاب في جانب واحد من المركب لالتقاط صورة جماعية مما أدى إلى انقلابه بعد أن فقد توازنه من الجانب الأيمن.

وقالت الشرطة الإندونيسية في بيان صحفي صباح اليوم الأحد، أن الحادث ناجم عن الاكتظاظ على متن المركب مما أدى إلى غرق 7 أشخاص من الركاب وإغاثة 11 آخرين فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين وجاري البحث عنهما حتى الآن.

وأضافت الشرطة، أنه سيتم فتح تحقيق مفصّل في الحادث للتأكد من إحتمالية وجود إهمال من جانب منظمي الرحلة.

ولفتت الشرطة إلى أن فتى في الثالثة عشرة من العمر كان يقود المركب عند حصول المأساة.



وتكثر حوادث المراكب في إندونيسيا، جنوب شرقي آسيا المؤلف من نحو 17 ألف جزيرة، خصوصاً بسبب ضعف قواعد السلامة.