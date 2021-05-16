عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر من التدخين.. يصيبك بهذه الأمراض

التدخين
التدخين

قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات وأمراض الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى، أن الأوعية الدموية تتأثر بكثير من المؤثرات الخطيرة كالتدخين فيعتبر التدخين هو أساس المشكلة، كما يعتبر السبب الرئيسي لكثير وكثير من الأمراض الحادة منها والمزمنة.

وأشار إلى أن التدخين يؤثر  على الأوعية الدموية، حيث يحتوي دخان السجائر والشيشة على أكثر من 7000 مادة كيميائية مسرطنة.

txt

بطل السجائر وأنت واقف.. حسام موافي يوجه سؤالا للمدخنين.. فيديو

txt

«التدخين قاتل» .. الدكتور حسام موافي يحذر المدخنين.. ويكشف عن أمراضه

وقال في تصريحات صحفية، إنه عند استنشاق دخان السجائر لفترات طويلة يمكن أن يتداخل مع العمليات البيولوجية الهامة في الجسم، مما يؤثر على عملها بشكل طبيعي، ومن تلك العمليات هي توصيل الدم الغني بالأكسجين إلى القلب وبقية الجسم، فاستنشاق الهواء من الجو بشكل طبيعي يجعل الرئتين تأخذان الأكسجين منه وتوصله إلى القلب والذي يضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى باقي أعضاء الجسم.

وأضاف الدكتور وليد الدالى، أنه في حال استنشاق دخان السجائر فإن الدم يوزع هواء ملوث بمواد كيميائية وقد تكون مسرطنة إلى الأعضاء في الجسم مما يؤدي في النهاية إلى حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية، فالمدخنين أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

وأوضح الدكتور وليد الدالى، أن من أشهر الحالات المرضية التي قد يتسبب التدخين فيها والتي قد ينتج عنها حالات أخرى هي مرض تصلب الشرايين والذي يحدث بسبب تراكم الدهون والكوليسترول على جدار الشرايين.

التدخين الشيشة السجائر أمراض الأوعية الدموية علاج القدم السكرى

موضوعات متعلقة

استشاري يوضح الوسيلة الآمنة للتخلص من الصلع

أعراض فيروس كورونا لمرضى السكري .. احذر منها

فوائد مصل اللبن .. علاقته بـ فيروس كورونا

كيف تحصلين على إبتسامة مميزة و ساحرة ؟ .. 6 طرق تجميلية

ترشيحاتنا

رئاسة الجمهورية تعلن عن قمة بين السيسي وماكرون غدا بقصر الإليزيه.. فيديو

وزير خارجية الأردن: يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الإنساني

السداسية غير مرضية.. الأهلي يحتفل بذكرى انتصاره التاريخي على الزمالك

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام بيلباو في الليجا

إسرائيل تستهدف غواصات مفخخة تابعة لحركة حماس

سامح شكري لمجلس الأمن: العالم شهد استفزازات إسرائيلية غير مسبوقة في القدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولتان عاصمتهما القدس.. أمين الأمم المتحدة يعرب عن صدمته من عدد القتلى الفلسطينيين في غزة

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

مصر استعادت دورها.. الجالية المصرية بفرنسا تعلق على زيارة الرئيس السيسي لباريس

موحد في غالبية دول العالم .. البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى هذا العام

بوساطة مصر .. مسئولون إسرائيليون ينصحون بالتفاوض لعقد هدنة مع حماس

أبرزها فشل وظائف الرئة... مضاعفات فيروس كورونا تسببت في وفاة نادية العراقية

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب وهبوط الدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ