احذر من التدخين.. يصيبك بهذه الأمراض

قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات وأمراض الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى، أن الأوعية الدموية تتأثر بكثير من المؤثرات الخطيرة كالتدخين فيعتبر التدخين هو أساس المشكلة، كما يعتبر السبب الرئيسي لكثير وكثير من الأمراض الحادة منها والمزمنة.

وأشار إلى أن التدخين يؤثر على الأوعية الدموية، حيث يحتوي دخان السجائر والشيشة على أكثر من 7000 مادة كيميائية مسرطنة.

وقال في تصريحات صحفية، إنه عند استنشاق دخان السجائر لفترات طويلة يمكن أن يتداخل مع العمليات البيولوجية الهامة في الجسم، مما يؤثر على عملها بشكل طبيعي، ومن تلك العمليات هي توصيل الدم الغني بالأكسجين إلى القلب وبقية الجسم، فاستنشاق الهواء من الجو بشكل طبيعي يجعل الرئتين تأخذان الأكسجين منه وتوصله إلى القلب والذي يضخ الدم المحمل بالأكسجين إلى باقي أعضاء الجسم.

وأضاف الدكتور وليد الدالى، أنه في حال استنشاق دخان السجائر فإن الدم يوزع هواء ملوث بمواد كيميائية وقد تكون مسرطنة إلى الأعضاء في الجسم مما يؤدي في النهاية إلى حدوث أمراض القلب والأوعية الدموية، فالمدخنين أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

وأوضح الدكتور وليد الدالى، أن من أشهر الحالات المرضية التي قد يتسبب التدخين فيها والتي قد ينتج عنها حالات أخرى هي مرض تصلب الشرايين والذي يحدث بسبب تراكم الدهون والكوليسترول على جدار الشرايين.