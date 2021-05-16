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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

دراسة: مكالمات الفيديو على zoom تقي كبار السن من الخرف |تفاصيل

مكالمات الفيديو على
مكالمات الفيديو على zoom تقي كبار السن من الخرف

اظهرت دراسة جديدة فى جامعة West London ببريطانيا أن التحدث عبر مكالمات الفيديو من خلال تطبيقات الفيديو مثل تطبيق Zoom زووم الشهير وغيره من التطبيقات يساعد كبار السن على الوقاية من تأثير الخرف.

 

وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن الباحثين فى جامعة West London توصلوا إلى أن التواصل المنتظم فى العلاقات الاجتماعية يساعد في الحفاظ على الذاكرة طويلة المدى، موضحة أنه فى الأوضاع الاستثنائية التى يعيشها العالم اليوم سيكون الحل عن طريق التواصل عبر مكالمات الفيديو.

 

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واستند الباحثون إلى أن كبار السن الذين يستخدمون الإنترنت غالبًا أظهروا انخفاضًا أقل في الذاكرة من أولئك الذين لا يفعلون ذلك، ومن ثم يمكن استخدام مكالمات الفيديو لتحفيز تنشيط الذاكرة وقت وباء كورونا.

 

وفحصت الدراسة ، التي أجراها معهد جيلر للشيخوخة والذاكرة بجامعة West London، التواصل بين أحد عشرا ألفا و 418 رجلاً وامرأة فوق سن الخمسين، سُئلوا عن عدد المرات التي تفاعلوا فيها مع الأصدقاء والعائلة عبر الإنترنت وعلى الهاتف ، ثم أكملوا اختبارات الذاكرة التي تضمنت تذكر قائمة من 10 كلمات على فترات مختلفة.

 

وأظهر المشاركون الذين استخدموا التواصل التقليدي وجهاً لوجه علامات تدهور معرفي أكثر من أولئك الذين استخدموا التكنولوجيا للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة.


وأشارت “سي أن أن” إلى أنه مع تزايد عدد كبار السن الذين يستخدمون التواصل عبر مكالمات الفيديو بشكل متكرر ، خاصة خلال العام الماضي مع بدء تفشى فيروس كورونا، كوفيد-19 ، فإنه يطرح السؤال حول إلى أي مدى يمكن أن تساعد التكنولوجيا في الحفاظ على العلاقات والتغلب على العزلة الاجتماعية ، وكيف يمكن أن يساعد ذلك أيضًا في الحفاظ على صحة الدماغ.  

 

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه في الأشهر القليلة الماضية ، أظهر تطبيق مكالمات الفيديو   Zoom زووم تفوقا كبيرا من حيث الاستخدام على غيره من تطبيقات الفيديو الأخرى باعتباره التطبيق الأكثر تنزيلًا على متجرى تطبيقات آبل وجوجل.

Zoom مكالمات الفيديو كبار السن الخرف فيروس كورونا كوفيد طارق شوقي

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