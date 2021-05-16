وزير الخارجية الفلسطيني: شعبنا واثق من حقه في أرض فلسطين ومتمسك بجذوره الراسخة في القدس

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الأراضي الفلسطينية تتعرض لعدوان همجي من جديد وامتدت الاعتداءات لتطال المسجد الأقصى المبارك.



وتابع المالكي خلال خلال كلمته بمؤتمر مجلس الأمن بشأن التطورات في فلسطين: “ شعبنا واثق من حقه في أرض فلسطين ومتمسك بجذوره الراسخة في القدس”.

وأردف:" الضربات الجوية الإسرائيلية تقتل عائلات فلسطينية بأكملها، وتهدم المنزل تلو الأخر وترتكب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا:" إسرائيل تحاول إرساء نظام فصل عنصري في فلسطين.

وأضاف: " إسرائيل تواصل سياساتها الاستيطانية ومستمرين في فعل كل الجرائم، معقبا: " هانوا الشهر المقدس في شهر رمضان".

وأكمل وزير الخارجية الفلسطيني:"إسرائيل تقوم بطرد العائلات من القدس وكل هذا يحدث في ايام مباركة مثل شهر رمضان وليلة القدر".

وأوضح: " لابد من وجود ضمانات دولية تلزم إسرائيل الالتزام بما تعهدت بها، مردفا: "عشرات الاسر قتلت أليس هذا كافي ".