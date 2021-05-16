ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية.. تعادل الرجاء المغربي مع أورلاندو بيراتس وفوز القطن علي داكار السنغالي

انتهت أحداث مباراة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي ومنافسه الرجاء المغربي بالتعادل الإيجابي وذلك في المباراة التي أقيمت على "ملعب أورلاندو" ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي الكونفيدرالية.

وتقدم أورلاندو في الدقيقة 39 عن طريق فينسينت بول وتعادل الرجاء في الدقيقة 60 عن طريق بين مانجولا.

وجاء تشكيل الرجاء المغربي كتالي:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي.

الدفاع: عبد الجليل أجبيرة، مروان الهدهودي، إلياس الحداد، عبد الإله مدكور .

الوسط: عمر العرجون، زكرياء الوردي، فابريس نغوما، بين مالانجو.

الهجوم: محمود بنحليب، سفيان الرحيمي.

وتقام مباراة الإياب بين الرجاء المغربي واورلاندو يوم الأحد الموافق 23-5.

بينما حقق فريق القطن سبورت الكاميروني الفوز علي مضيفه جراف دي داكار السنغالى بنتيجة هدف دون رد.

جاء هدف الفريق الكاميروني عن طريق لامبيرت اريانا في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن اللقاء.