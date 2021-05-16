توتنهام يهزم وولفرهامبتون بثنائية ويحيي آماله في التأهل إلى الدوري الأوروبي

فاز فريق توتنهام على نظيره وولفرهامبتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب توتنهام هوتسب، ضمن منافسات الجولة الـ 36، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

افتتح توتنهام التسجيل عن طريق هاري كين، في الدقيقة 45، من عمر المباراة.

وسجل بيير اميل هوبيرج، هدف توتنهام الثاني في شباك وولفرهامبتون عند الدقيقة 62.

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: تانجانجا - توبي ألدرفيريلد - إريك داير - سيرخيو ريجيلون.

خط الوسط: جيوفاني لو سيلسو - بيير هويبرج - ديلي ألي.

خط الهجوم: جاريث بيل - سون - هاري كين.

بهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 59 نقطة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، وهو ما يعزز أماله في المشاركة بالدوري الأوروبي بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 45، في المركز الـ 12.

يذكر أن مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري الإنجليزي، انتهت بتعادل توتنهام مع وولفرهامبتون بنتيجة 1 - 1.