هشام إبراهيم يؤازر زمالك 2003 أمام الأهلي في دوري الجمهورية
حرص المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وحسين السمري عضو اللجنة التنفيذية، على حضور مباراة فريق ٢٠٠٣ أمام الأهلى والمقامه حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بدوري الجمهورية.
كما حرص بدر حامد رئيس قطاع الناشئين، وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة ، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين و غانم سلطان رئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين، وشكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين، على حضور اللقاء لمؤازرة اللاعبين.