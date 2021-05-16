هشام إبراهيم يؤازر زمالك 2003 أمام الأهلي في دوري الجمهورية

حرص المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، وحسين السمري عضو اللجنة التنفيذية، على حضور مباراة فريق ٢٠٠٣ أمام الأهلى والمقامه حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بدوري الجمهورية.



كما حرص بدر حامد رئيس قطاع الناشئين، وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة ، وجمال عبد الحميد المشرف العام على قطاعات الناشئين و غانم سلطان رئيس اللجنة الفنية لقطاع الناشئين، وشكري حسن المدير الإداري لقطاع الناشئين، على حضور اللقاء لمؤازرة اللاعبين.