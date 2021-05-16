السيطرة على حريق فى قطعة أرض فضاء بشبرا الخيمة.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق شب بشارع عبدالله عويس بمدينة الزهراء بحى شرق شبرا الخيمة دون أى إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا بنشوب حريق بشارع عبدالله عويس بمدينة الزهور بحى شرق شبرا الخيمة.



وعلى الفور تم الدفع بـسيارات الإطفاء وتبين نشوب الحريق بقطعة أرض فضاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية أو إصابات وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية اخرى لقي كهربائي بمجلس مدينة شبين القناطر مصرعه أثناء قيامه بتركيب كشاف إنارة في أحد أعمدة المقابر فاختل توازنه وسقط من على السلم على الأرض وتوفى في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتصريح بدفن الجثة.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من مأمور مركز شبين القناطر يفيد تلقيه بلاغا بسقوط كهربائي تابع للوحدة المحلية لشبين القناطر من على سلم أثناء تركيب كشاف في أحد أعمدة الإنارة بالمقابر.



وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية وتبين أن المتوفى يدعى "عبدالخالق. م" 43 سنة كهربائي أثناء قيامه بالعمل بتركيب كشاف في أحد أعمدة الإنارة بالمقابر سقط من على السلم أرضا ما أدى إلى وفاته وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة.



من جانبه قال المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر إنه فور علمه بالواقعة انتقل إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى المستشفى مشيرا إلى أن الحادث قضاء وقدر، وأن المتوفى كان يقوم بعمله بتركيب كشافات الإنارة في المقابر.



من ناحية اخري أمرت النيابة العامة في القليوبية دفن ثلاث أشخاص لقوا مصرعهم في حوادث متفرقة في شبين القناطر حيث قررت دفن جثة طالب صدمه قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد وفى شبرا الخيمة.



وقررت النيابة دفن جثة أمين شرطة تواجد في مكان مشاجرة بين طرفين بمنطقة بيجام دائرة قسم أول ، كما قررت نيابة شبرا دفن جثة عامل اقدم على الانتحار بالقاء نفسه في ترعة الاسماعيليه دائرة قسم ثان.

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