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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يساند زمالك 2003 أمام الأهلي

صدى البلد

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مؤازرة فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ أمام الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ببطولة الجمهورية.


وكان الجهاز الفني للزمالك، أعلن عن التشكيل الرسمي والذي جاء كالتالي:-

 

حراسة المرمي: أحمد نادر السيد

 

خط الدفاع: محمد كمال “أوماجا”، مصطفي أحمد ، أحمد محمود، محي جمعة

 

خط الوسط: طارق علاء، ماجد هاني ، أحمد عبدالرحيم “إيشو”، عبدالرحمن حمادة الفيومي، عبدالله محمد


خط الهجوم: علي ياسر


ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبدالرحمن محمد ، وكريم أحمد عبدون ، فارس مصطفي ، زياد أحمد ، خالد عمرو ، أحمد خالد ، مازن عادل  ، عبدالرحمن علي، محمود دسوقي .

 

ويقود الزمالك فنيا أحمد عبد الرؤوف، ويعاونه عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” إداريا، وأيمن الطويل مدربا للحراس، وخالد عبد الرسول أخصائي علاج طبيعي.


ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

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شيكابالا زمالك 2003 الأهلى الزمالك دورى الجمهورية

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