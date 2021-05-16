شيكابالا يساند زمالك 2003 أمام الأهلي
حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مؤازرة فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ أمام الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا ببطولة الجمهورية.
وكان الجهاز الفني للزمالك، أعلن عن التشكيل الرسمي والذي جاء كالتالي:-
حراسة المرمي: أحمد نادر السيد
خط الدفاع: محمد كمال “أوماجا”، مصطفي أحمد ، أحمد محمود، محي جمعة
خط الوسط: طارق علاء، ماجد هاني ، أحمد عبدالرحيم “إيشو”، عبدالرحمن حمادة الفيومي، عبدالله محمد
خط الهجوم: علي ياسر
ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبدالرحمن محمد ، وكريم أحمد عبدون ، فارس مصطفي ، زياد أحمد ، خالد عمرو ، أحمد خالد ، مازن عادل ، عبدالرحمن علي، محمود دسوقي .
ويقود الزمالك فنيا أحمد عبد الرؤوف، ويعاونه عامر صبري مدربا عاما، وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” إداريا، وأيمن الطويل مدربا للحراس، وخالد عبد الرسول أخصائي علاج طبيعي.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب دوري الجمهورية برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 24 نقطة.