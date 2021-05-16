إصابة 5 أشخاص في إنقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 5 أشخاص إثر حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بقرية العتامنة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل ووقوع مصابين.



وبالانتقال والمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة " عمرو.ع.س" 24 سنة، و"سيد. أ. س" 24 سنة، و"صلاح. أ. س"، و"محمود.ا.ع" 40 سنة، و"عبدالرحمن.إ.ع" 25 سنة.



تم نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي، وتحرير المحضر اللازم.