نيك جوناس يستضيف حفل توزيع جوائز البيلبورد الموسيقية.. تعرف على موعده

يستضيف المغني والممثل الأمريكي نيك جوناس حفل توزيع جوائز البيلبورد الموسيقية لعام 2021، المقرر إقامته يوم 24 مايو الجاري بلوس أنجلوس.

حفل توزيع جوائز البيلبورد الموسيقية سيذاع على الهواء عبر شاشة NBC الأمريكية ويقام على مسرح مايكروسوفت، ويعود إلى موعده المعتاد هذا العام بعدما تأجيله العام الماضي إلى شهر أكتوبر بسبب جائحة كورونا.

نيك جوناس هو أحد النجوم المخضرمين الذي نال من قبل ثلاثة جوائز بيلبورد مع فرقته الموسيقية جوناس برازرز، وقدم فقرة غنائية في حفل عام 2019، وسيضم حفل هذا العام سمة أساسية لتكريم نجوم العقد الماضي.

يمكن مشاهدة حفل جوائز البيلبورد الموسيقية عبر قناتها على موقع يوتيوب، ومنصة هولو الأمريكية، وسيؤدي فقرات فنية في الحفل عدد من النجوم أبرزهم فريق bts الكوري، وبينك، وThe weeknd.

تصدر The weeknd قوائم ترشيحات البيلبورد بـ 16 ترشيحا، فيما اختير دريك لنيل جائزة فنان العقد المرموقة، وستحصل بينك على جائزة الأيقونة الفنية.