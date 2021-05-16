بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام بيلباو في الليجا

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة أتلتيك بيلباو، في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ألفارو أودريازولا - ناتشو فيرنانديز - إيدير ميليتاو- ميجيل

خط الوسط: كاسيميرو - فالفيردي - مودريتش

خط الهجوم: رودريجو - فينسيوس - بنزيما

ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، فيما يحتل أتلتيك بيلباو المركز التاسع برصيد 46 نقطة.