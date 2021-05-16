اتحاد قبائل سيناء" يثمن موقف القيادة السياسية إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

ثمن المهندس إبراهيم العرجانى رئيس اتحاد قبائل سيناء ورئيس شركة (أبناء سيناء) ومجلس أمناء مؤسسة (سيناء للخير والتنمية الاقتصادية) موقف مصر وقيادتها السياسية إزاء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي الصارخة والممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وكذلك قرار القيادة السياسية المصرية بفتح معبر رفح البرى لاستقبال المصابين من قطاع غزة.



وقال العرجانى - في بيان اليوم /الأحد/ - إن "موقف مصر التاريخي تجاه فلسطين وقضيتها العادلة والمشروعة يدعو للفخر والاعتزاز، لاسيما في ظل حالة الصمت الدولي وغض الطرف عن جرائم قوات الاحتلال".. مشددا على أن موقف القيادة السياسية المصرية وسعيها تجاه الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته يعد هدفا رئيسا ومحوريا لمصر.



وأضاف أن "مصر قادرة بثقلها الإقليمي والدولي وبفضل حكمة رئيسها وتحركاته أن تكون صاحبة الكلمة الفصل في إنهاء هذه الاعتداءات الغاشمة تجاه الأشقاء في قطاع غزة وإيقاف نزيف الدم الذي بدأ في أعقاب تطورات الوضع في القدس والمسجد الأقصى الشريف".. داعيا -في الوقت نفسه- المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته ووقف هذه الجرائم وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه.



وأكد العرجانى أنه في غضون ساعات سيتم بالتنسيق مع الجهات المعنية إرسال قوافل تحتوى على مواد غذائية، وأخرى تحتوى على أدوية ومستلزمات طبية للأشقاء في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع استعدادات مستشفيات شمال سيناء وباقى المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين.

