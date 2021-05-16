السيطرة على حريق اندلع ب5 أحواش ماشية بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على حريق، التهم 5 احواش المواشي بقرية المظليطين التابعة لمركز أبنوب.



تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، اخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بورود بلاغ من الأهالى باندلاع حريق بعدد من أحواش المواشي بقرية المظليطين.



وبانتقال قوات الحماية المدنية والإسعاف وبالمعاينة الأولية تبين نشوب حريق بأحواش "مصطفى هاشم" و"منصور ابراهم" و"عبدالمحسن أحمد" و"احمد.عبدالعليم" و"شنودة خميس" ما تسبب في نفوق 12 رأس ماشية واحتراق كميات من الغلال والتبن وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الارواح.

وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.