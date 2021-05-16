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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة بالغربية يناقش مع مديري المستشفيات خطة العمل بعد عيد الفطر

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالغربية يجتمع بمديري المستشفيات

عقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية اليوم اجتماعا مع مديري  المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفراس، في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

 

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، بعد الإنتهاء من الإحتفال بعيد الفطر المبارك، والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، مع تكثيف المتابعة علي الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق المتحركة بالأماكن المختلفة وفقاً للخطة الموضوعة. 
 

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديري المستشفيات المتميزين والفرق الطبية بها، علي الجهود المبذولة خلال فترة عيد الفطر المبارك.

 

ووجه مديري المستشفيات بمراجعة المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين ، لتغطية مختلف الأقسام الطبية بالمستشفي، ومن توافر الأسطوانات الكافية بالمخازن، ومتابعة الإستهلاك اليومي للأكسجين وفقاً للحالات الصحية بالمستشفي.
 

كما أمر الادارات الفنية بالمديرية بتكثيف المرور والمتابعة الدورية علي كافة المستشفيات  والأقسام الطبية لتلافي السلبيات وحل المشكلات التي تواجه الفرق الطبية.

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وشدد علي ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي، والمتابعة المستمرة لعمل الفرق الطبية داخل أقسام العزل والعنايات المركزة وأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وعدم وجود زيارة أو مرافقين مؤكدا على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، والمتابعة المستمرة لحالات.

 

وأشار إلى إمكانية زيادة عدد الأسرة بالعناية المتوسطة ، والأقسام الداخلية ووفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي

 

ووجة بتكثيف جلسات العلاج الطبيعي للمرضي  وأيضا الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، علي مديري المستشفيات بالرقابة والمتابعة المكثفة للإجراءات الوقائية والإحترازية.

وكيل الصحة بالغربية مديري مستشفيات مناقشة خطة العمل إجازة عيد الفطر المبارك

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