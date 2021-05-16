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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظات مرعبة.. تمساح شرس يهاجم صيادا أمريكيا فى فلوريدا

هجوم التمساح
هجوم التمساح

أثار مقطع فيديو رعب المتابعين بعد تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر فيه  شاب يصطاد بصنارة  في بحيرة بمدينة فلوريدا الأمريكية، بينما يهاجمه تمساح بطول 11 قدما.

وحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، صُدم صياد شاب يدعى "تومي" لحظة خروج تمساح ضخم من البحيرة، أثناء ممارسته للصيد بصنارته .
 

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وفي مشهد مرعب، تعثر تومي أثناء محاولة هروبه  وسقطت كاميرته بالقرب من التمساح، لكن لحسن حظه تمكن من الوقوف ثانية وعاود الهروب.

وحاول تومي، البالغ من العمر 22 عاما، حث التمساح على العودة الى الماء مرة أخرى، لكنه يرى العديد من المخلوقات المائية المتجمعة في البحيرة، فيتوقف عن المحاولات ويقرر العودة إلى منزله.

لحظة خروج التمساح

وقال تومي في مقطع فيديو جديد له إنه لن يعود الى ممارسة الصيد بالصنارة في وقت قريب حتى يتمكن من التعافي تماما من الصدمة التي تعرض لها في البحيرة.

وأضاف تومي، إنه لم يعتد التركيز على جوانب الشاطئ، لكن وجود الكاميرا معه مكنته من رصد حركة التمساح أثناء عملية السباحة نحو اليابس.

ويعتقد الشاب أنه محظوظ بعد تمكنه من الوقوف مرة أخرى وقت سقوطه امام التمساح مباشرة لمسافة لا تزيد عن 10 أقدام فقط، الأمر الذي يعتبر لحظة مرعبة لا يتعرض لها الإنسان كثيرا في حياته اليومية.

إعتاد تومي ممارسة الصيد في الصباح الباكر في البحيرة القريبة من مدينة فلوريدا الأمريكي، خاصة في هذا الوقت من العام الذي يعتبر وقت موسم الصيد المناسب.

وحذر الخبراء المواطنين من الصيد في البحيرة مسبقا، نظرا لإمكانية ظهور التماسيح الضخمة بها .

وحذروا من المشي أو التنزه بالقرب من البحيرة حيث تبحث المخلوقات البحرية المفترسة طوال الوقت عن رائحة اللحم أو الدم بالقرب من الحواف والشواطئ الدافئة.

 

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