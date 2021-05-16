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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاشتاج نادية العراقية يتصدر تويتر بعد وفاتها بفيروس كورونا

صدى البلد

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #نادية_العراقية، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة "تويتر"، بعد وفاة الفنانة نادية العراقية  بفيروس كورونا، وتدهور حالتها الصحية.

 

وأعلنت ابنتها مي محروس، الخبر عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيس بوك وقالت: "ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون".

 

وكانت نادية العراقية قد دخلت العناية المركزة وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية، وكانت ابنة نادية العراقية قالت أن حالة والدتها تدهورت نتيجة التعسف والتأخير في إجراءات نقلها إلى المستشفى، وذكرت أنها تمر بحالة نفسية سيئة لشعورها أنه لا أحد يتذكرها ولا يعرض عليها أي أدوار.

 

وسادت حالة من الحزن علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج #نادية_العراقية قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا، كالاتي:

  • مع السلامة يا نادية وفي رعاية المولى ورحمته، وتفضل بسمتك الحلوة علي وشك السمح في جنة الرحمن الرحيم.
  • اللهم لا تحرمنا اجرها و لا تفتنا بعدها و اغفر لنا و لها ربنا يرحمها البقاء لله.
  • رحمك الله ايتها الطيبة الاصيلة سنشتاق لروحك الطيبة يا حبيبتي انا لله وانا اليه راجعون.
  • الله يرحمك يا ست نادية... ويصبر أسرتك "إن لله وإن إليه راجعون".
  • الله يرحمك #نادية_العراقية ويصبر أولادك على الفراق.
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