من بغداد إلى القاهرة .. نادية العراقية سنوات من الحب والشهرة والرحيل المفاجئ

وفاة نادية العراقية

توفيت اليوم الفنانة نادية العراقية إثر إصابتها بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية وعانت من مضاعفاته مؤخراً خلال فترة تواجدها في المستشفى لكنها توفيت صباح اليوم.

وأعلنت ابنتها مي عبر حسابها على فيسبوك، خبر وفاتها حيث كتبت :" ماما انتقلت الى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة انا لله وانا اليه راجعون ".

لم تقدم نادية العراقية سوى أدوارا قصيرة لكنها تركت بصمة في قلوب محبيها ، والكثير لا يعرف من هي نادية العراقية التي جاءت إلى مصر من بغداد واستكملت رحلتها الفنية بالقاهرة .

حياة نادية العراقية

اسمها الحقيقي فاتن فتحي ، ولدت في محافظة بابل ، وانتقلت مع عائلتها للعيش في بغداد، وعندما كانت في السادسة عشرة من عمرها تقدمت للإذاعة العراقية ، ودخلت التمثيل آواخر الثمانينات .

تخرجت نادية العراقية فى كلية الفنون الجميلة، وكانت إطلالتها الأولى على خشبة مسرح النهرين حينما رشحها وقدمها للمرة الأولى المخرج قاسم وعلي السراج في مسرحية (حفلة سيد محترم)، وقدمت هناك في شركة بابل للأنتاج السينمائي والتلفزيوني، وأسند لها المخرج وديع عبد الغني دور البطولة في أحد المسرحيات مع أسعد عبد الرزاق مدير كلية الفنون قدمت فيه أدورا تنوعت بين الكوميديا والدراما بالإضافة للاستعراضات ولقبت بنجمة المسرح الثانية بعد الفنانة أمل طه .

رحلة نادية العراقية في مصر

وفى عام 1997 انتقلت نادية العراقية إلى مصر واستقرت هناك بعد زواجها من عميد مصري، رزقت منه بثلاثة أبناء أدهم، مي ونيللي.

بدأت مشاركتها في الأدوار الصغيرة ثم الأدوار الثانوية، وعملت بعدد من الإعلانات التجارية، شاركت في فيديو كليب لاغانٍ عدة منها أغنية "أمي مسافرة " لفريق أم تي أم وقدمت حفلاً في دار الاوبرا المصرية قامت بالغناء باللون الفولكلوري العراقي .

واختارت لنفسها اسما فنيا هو نادية العراقية، بدلا من فاتن فتحي الاسم الذي عرفت فيه بالعراق، وقالت حول هذا الأمر :« كل فنان ينتقي له اسما فنيا بدلا من اسمه الحقيقي وهذا ما نشاهده أيضا من الألقاب الفنية لمعظم الفنانين سواء كانوا عراقيين أو عرب وأنا بالنسبة لي يشرفني ويسعدني أن يكون اسمي الفني نادية العراقية لأنني أحب عراقيتي وعراقي العزيز» .