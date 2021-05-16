تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم من أنقاذ حياة "قطة برية " كانت عالقة أعلى كوبري الفريق رضا حافظ بنطاق ميدان الشون بمدينة المحلة الكبري.

وجاء ذلك بناءً على استغاثة أحد المواطنين بشرطة النجدة بشأن العثور على قطة برية عالقة على كوبري الشون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة .

وعلى الفور عقب تلقي بلاغ المواطن من شرطة النجدة انتلقت سيارة إطفاء وتم إنقاذ القطة البرية والتي تعرضت حياتها للخطر بسبب إرتفاع درجة حرارة الجو .



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بالتحري ظروف وملابسات الواقعة .

شاهد .. إنقاذ حياة قطة برية عالقة بكوبري المحلة بسبب ارتفاع حرارة الجو

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