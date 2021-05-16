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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ حياة قطة برية عالقة بكوبري المحلة بسبب ارتفاع حرارة الجو

شاهد .. إنقاذ حياة
شاهد .. إنقاذ حياة قطة برية عالقة بكوبري المحلة بسبب الحرارة

 تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم من أنقاذ حياة "قطة برية " كانت عالقة أعلى كوبري الفريق رضا حافظ بنطاق ميدان الشون بمدينة المحلة الكبري.

 

وجاء ذلك بناءً على استغاثة أحد المواطنين بشرطة النجدة بشأن العثور على قطة برية  عالقة على كوبري الشون بدائرة قسم شرطة ثان المحلة .

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وعلى الفور عقب  تلقي بلاغ المواطن من شرطة النجدة انتلقت سيارة إطفاء وتم إنقاذ القطة البرية والتي تعرضت حياتها للخطر بسبب إرتفاع درجة حرارة الجو .


وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وأمرت بالتحري ظروف وملابسات الواقعة .

شاهد .. إنقاذ حياة قطة برية عالقة بكوبري المحلة بسبب ارتفاع حرارة الجو

IMG-20210516-WA0006
IMG-20210516-WA0006
IMG-20210516-WA0004
IMG-20210516-WA0004
انقاذ حيلة القطة البرية شوارع المحلة كوبري الفريق رضا حافظ

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