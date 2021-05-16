نائب جنوب سيناء يشيد يجهود مصر لوقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

أكد النائب سيد عوض نائب جنوب سيناء أن مصر تقوم بجهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وقد نالت تلك الجهود قبولا اقليميا ودوليا لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الموقف المصري يرفض الاحتلال الإسرائيلي للضفة وغزة ويدعو إلى تطبيق الاتفاقيات والقرارات الدولية.

وأشار النائب سيد عوض أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية مصر الأولى مؤكدا إلى أن هناك محاولات عديدة من قبل الدولة المصرية مع أطراف العلاقة تهدف للوصول إلى تهدئة تضمن وقف التصعيد الجاري حالياً، مشددًا على أهمية العمل وبشكل فوري للوصول إلى التهدئة وتجنيب المواطنين العزل عقبات هذا التصعيد. الذي تنتهجه إسرائيل ضد الأطفال والشيوخ وعموم الشعب الفلسطيني.

وطالب النائب المجتمع الدولي بالتصدي للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتزامها بالمواثيق والقرارات والقوانين الدولية، مؤكدًا أهمية العمل على استئناف جهود السلام بما يكفل جميع الحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني .



كما أنه ينبغي علي المجتمع الدولى ان يتحمل المسئولية حيث انه هو السبب الرئيسي في استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أعمالها الإجرامية ضد الفلسطينيين ويجب عليه عدم غض النظر و تجاهل للممارسات الإسرائيلية الغاشمة ضد الفلسطينيين.



كما يجب علي المجتمع الدولي سرعة التحرك لدعم ومساندة القضية الفلسطينية ووقف فوري لما تقوم به اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من انتهاك للقانون الدولي وكافة المواثيق الدولية وتهديد الأمن والاستقرار الدولي في المنطقة والدول المجاورة جميعا .



وقد وجه النائب سيد عوض الشكر والتقدير للقيادة المصرية لما تقوم به من مساندة الاشقاء الفلسطينين بكافة طرق المساندة