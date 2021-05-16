بريطانيا.. 1926 إصابة و4 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة.. وتطعيم 20 مليون شخص

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا 1926 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 4 ملايين و450 ألفا و777 حالة.

وذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها؛ ليرتفع الإجمالي إلى 127 ألفا و679 شخصا.



وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية تطعيم أكثر من 20 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا في المملكة المتحدة، عقب تلقيهم الجرعتين اللازمتين من اللقاح المضاد للفيروس.



وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن الحكومة البريطانية أنه تم تطعيم نحو 391 ألفاً و246 شخصا بالجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح حتي الآن إلى 20 مليونا و103 آلاف و658 شخصاً.



ووفقا لبيانات الحكومة، فإن حوالي 237 ألفاً و331 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح على مدار يوم أمس /السبت/، ما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح إلى 36 مليوناً و573 ألفاً و354 شخصاً.