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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الديون بلغت ٨٨ مليار جنيه.. خطة النقل لتطوير السكك الحديدية ونظم الإشارات

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

تسعي وزارة النقل لتطوير منظومة السكك الحديدية من خلال خطة متكاملة بعد أن  أصابها الإهمال والنسيان لفترات طويلة سواء بالنسبة للوحدات المتحركة أو البنية الأساسية أو العنصر البشري.

 

وفي التقرير التالي نستعرض خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات بالسكة الحديد بالتفاصيل وحجم التحديات التى تواجة الهيئة.

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حجم التحديات بهيئة السكك الحديدية

- تعطل أكثر من 50% من جرارات السكة الحديد وهو ما أدي إلي توقف نشاط نقل البضائع تماماً وعدم وجود أي قطع غيار لها.

_ وجود أكثر من 3000 عربة ركاب 50% منها مر عليه أكثر من 40 سنة.

_وصلت ديون  السكة الحديد للبنك المركزي وبنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول حوالي 88 مليار جنيه.

_تواجد خردة من كل الأصناف بآلاف الأطنان منتشرة في الأحواش وعلي أجناب خطوط الشبكة وإذا بيعت تباع بمزادات وهمية بتراب الفلوس، بحسب تصريحات سابقة لوزارة النقل.

_ يحتاج  العنصر بشري  إلي إعادة تأهيل علمي ونفسي وسلوكي ورفع مستوي ( صحي / فني / ... ).

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خطة تطوير السكة الحديد ونظم الإشارة بها

تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير جميع عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معاً حيث أن خطة التطوير ترتكز علي خمسة محاور رئيسية  (الوحدات المتحركة (جرارات – عربات) -  البنية الأساسية ( السكة – المحطات – المزلقانات ) - وسائل السيطرة علي مسير القطارات ( كهربة الإشارات ) - تطوير الورش - تطوير العنصر البشري والارتقاء به).

 

تم التخطيط لتنفيذ مشروعات سكة حديد بإجمالى عدد (257) مشروع بإجمالى تكلفة (225) مليار جنيه حتي عام 2024 ، وتم الإنتهاء من تنفيذ عدد (177) مشروع بإجمالى  (45) مليار جنيه وجارى تنفيذ عدد ( 53) مشروع بإجمالى تكلفة ( 48) مليار جنيه واعتباراً من 1/7/2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد ( 27 ) مشروع بإجمالى تكلفة تقديرية (132) مليار جنيه.

 

تحديث إشارات السكك الحديدية 

 

_ تم التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات لعدد ( 16) مشروع بإجمالى تكلفة (46.8) مليار جنيه حيث انه جاري تحديث نظم الإشارات على خط  القاهرة / الإسكندرية بمعرفة شركة تاليس الأسبانية ومعها شركات الكان وكونسيرف وجريد تك الوطنية بتكلفة 103.4 مليون يورو + 452.1 مليون جنيه.

 

_ تحديث نظم الإشارات على خط بنها / الزقازيق / الإسماعيلية / بورسعيد وكذا الوصلة من الزقازيق / أبو كبير بمعرفة شركة سيمنز الألمانية ومعها شركات أبناء حسن علام وجريد تك الوطنية بتكلفة 61 مليون يورو + 399.5 مليون جنيه + 8.7 مليون فرنك سويسري.

 

_ تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / السد العالي حيث انه جاري تحديث نظم الإشارات على خط  بنى سويف / أسيوط بمعرفة شركة الستوم الإيطالية ومعها شركة أبناء حسن علام بتكلفة 66.6 مليون يورو  + 348.2 مليون جنيه.

 

_تحديث نظم الإشارات على خط أسيوط / سوهاج / نجع حمادي بمعرفة شركة تاليس الإسبانية ومعها شركتي سامكريت وجريد تك الوطنية بتكلفة 86.5 مليون يورو + 846 مليون جنيه.

 

_تحديث نظم الإشارات على خط نجع حمادى / الأقصر وحيث تم الترسية علي شركة هيونداي روتم الكورية ومعها شركة أوراسكوم الوطنية بتكلفة 110 مليون دولار.

 

_ تطوير نظم الإشارات بخط القاهرة / بني سويف بعد موافقة البنك الدولي علي التمويل ومن المخطط البدء في التنفيذ،اعتباراً من 1/7/2021 .

 

_جاري التفاوض مع الجانب الكوري لتدبير تمويل ميسر لتطوير نظم الإشارات على خط الأقصر / السد العالي تمهيداً لإسناد أعمال التنفيذ لإحدى الشركات الكورية ومن المخطط تطوير الإشارات بباقي خطوط الشبكة مع ازدواج ورفع كفاءة الخطوط المفردة عالية الكثافة والتي سيتم ذكرها فيما بعد.

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