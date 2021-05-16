العميد يراهن على تألق حسام عاشور بعد غياب ثلاثي الاتحاد أمام المصري

يعود حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إلي صفوف الفريق للمواجهة المقبلة أمام المصري البورسعيدي بعد غيابه عن لقاء طلائع الجيش بسبب حصوله على الإنذار الثالث.



وأصبح حسام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري حديث جماهير زعيم الثغر بعد الظهور بشكل لافت في مباراة فريقه أمام نادي إنبي ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وخاض حسام عاشور المباراة كاملة لأول مرة منذ انضمامه لصفوف الفريق السكندري ليتمكن من تقديم مستوى متميز خلال مواجهة إنبي.

و يعود حسام عاشور لصفوف الاتحاد السكندري في اللقاء المقبل أمام المصري البورسعيدي والذى غاب عن مباراة طلائع الجيش للايقاف، ويراهن عليه العميد فى قيادة الفريق في لقاء المقبل خصوصا في ظل قدراته على العودة مجددا لصفوف الفريق وخوض اللقاء كاملا بعد إنتهاء الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرا .

ويعاني الجهاز الفني من مشكلة كبيرة بسبب إيقاف الثلاثي “ أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وعمار حمدي " للحصول على الإنذار الثالث

ويدرس حسام حسن مع معاوينه البحث عن بدائل لتعويض غياب الثلاثي في اللقاء المقبل .

ويواصل الفريق لأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته اليومية مساء اليوم استعدادا لمواجهة المصري يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.