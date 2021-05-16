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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان صبحى يدرك التعادل فى مرمى أنيميا بعد خطأ شريف اكرامى ..صور

صدى البلد

أدرك بيراميدز هدف التعادل فى مرمى انيمبا النيجيرى فى الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن ذهاب دور الثمانية لكأس الاتحاد الافريقى " الكونفيدرالية " .

 

وكان نادى انيميا قد تقدم فى الدقيقة الأولى من عمر المباراة بعد خطأ فادح من شريف اكرامى .

 

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من : 

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

 

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي 

 

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق 

 

خط الهجوم: جون أنطوي 

 

وتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

 

 

أحمد الشناوي - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - دييجو رولان - محمود صابر

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