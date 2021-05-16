عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محادثات حول رفع القيود الحدودية بين كندا والولايات المتحدة

صدى البلد

يجري المسؤولون الكنديون ونظرائهم الأمريكيون محادثات أولية حول رفع القيود على طول الحدود بين كندا والولايات المتحدة، وفقا لمسؤول مطلع على الملف.


أكدت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" أن المحادثات الأولية بين كندا والولايات المتحدة تجري على مستوى المسؤولين، مما يعني أن السياسيين الذين يتخذون القرار في النهاية لم يشاركوا بشكل مباشر في تلك المحادثات حتى الآن.


وقال المسؤول للشبكة الكندية إنه لا يتوقع اتخاذ قرارات على المدى القصير ،لكن هناك أمل في "أنباء إيجابية مع تقدم الصيف" خاصة في ظل زيادة معدلات التطعيم في كندا، كما حذر المسؤول من أن مواجهة الموجة الثالثة من الجائحة لا يزال يمثل الأولوية في الوقت الحالي.


وأشار المتحدث باسم وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير، إلى أن المحادثات بين المسؤولين حول الحدود تحدث بانتظام ،وحذر من أن الإجراءات الحالية قد تبقى في مكانها لبعض الوقت.


وقال جيمس كودمور، مدير الاتصالات بالوزارة : "لقد وضعنا قيودا كبيرة على حدودنا منذ أكثر من عام للحد من انتشار كوفيد-19 في كندا"، حيث "تتشاور الحكومة الفيدرالية مع مسؤولي الصحة العامة شهريا ، لفهم التعديلات المطلوبة للتدابير الحالية على حدودنا للحفاظ على مجتمعاتنا في مأمن من كوفيد-19، إلى جانب نظرائنا الأمريكيين والدوليين، قمنا بتمديد التدابير الحالية حتى مايو 21 الجاري ، ويمكن تمديدها مرة أخرى."

ترشيحاتنا

انتبه .. حرقان الصدر علامة تحذير من الإصابة بفيروس كورونا

شاهد.. هدف فوز شباب الأهلي علي الزمالك في حضور شيكابالا

الديون بلغت ٨٨ مليار جنيه.. خطة النقل لتطوير السكك الحديدية ونظم الإشارات

تحت انظار شيكابالا..شباب الأهلي يهزم الزمالك في عقر داره بهدف في دوري الجمهورية .. صور

رمضان صبحى يدرك التعادل فى مرمى أنيميا بعد خطأ شريف اكرامى ..صور

ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 16-5-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تستعد لـ 10 أحداث مصيرية بعد اجازة عيد الفطر.. تفاصيل

المتحدة توقف التعامل مع محمد سامي

الأمين العام للأمم المتحدة مصدوم من أعداد الشهداء الفلسطينيين في غزة

سامح شكري: حصول الفلسطينيين على حقوقهم السبيل الوحيد لحل الأزمة مع إسرائيل

محمد صلاح يسجل هدف التعادل لـ ليفربول في شباك وست بروميتش

موحد في غالبية دول العالم .. البحوث الفلكية يكشف موعد عيد الأضحى هذا العام

مصر استعادت دورها.. الجالية المصرية بفرنسا تعلق على زيارة الرئيس السيسي لباريس

الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح يتعادل لـ ليفربول مع وست بروميتش 1-1 في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح المصري بـ معرض سوق السفر العربي يعرض أبرز الاكتشافات الأثرية

مفاجأة تثير ذعر امرأة أثناء الاستحمام.. صور

خسوف كلي للقمر.. 4 ظواهر فلكية تسطع في سماء مصر خلال أيام

يفقدون النطق.. تأثير خطير من ضوضاء البشر على أصوات العصافير

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة نادية العراقية

شتمت أحدهما بلفظ خارج.. قصة هجوم مها أحمد على السقا وكرارة "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تدمير مكتب قناة الجزيرة في غزة

فيديوجراف.. 12 عادة غريبة لن يفهمها إلا المصريون

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: لم يكن مجرد عيد...!

هويدا دويدار تكتب: التعليم في زمن الكورونا

رمضان البيه يكتب: أهل ولاية الله تعالى

نرمين الشال تكتب: خدمة ما بعد البيع والخسائر الكبرى

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر القوية بوحدة شعبها وصلابة أبنائها

إبراهيم عمران يكتب: لبيك قدسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

محمد أرسلان

كردستان وفلسطين

مديحة عاشور

«الاختيار» فى الصدارة.. و«المداح» منافس قوى

د.سالم الكتبي

موسم المزايدات وتجار الشعارات

د.مجدي بدران

اللياقة البدنية تحمى من مضاعفات الكورونا

كريمة أبو العينين

همه عاوزين إيه !!!

أحمد فرغلى رضوان

أحمد السقا ومرحلة جديدة للنجومية

إبراهيم شعبان

الحرب على قطاع غزة.. آلالام ودماء ودروس

اﻟﻤﺰﻳﺪ