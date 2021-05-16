محادثات حول رفع القيود الحدودية بين كندا والولايات المتحدة

يجري المسؤولون الكنديون ونظرائهم الأمريكيون محادثات أولية حول رفع القيود على طول الحدود بين كندا والولايات المتحدة، وفقا لمسؤول مطلع على الملف.



أكدت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" أن المحادثات الأولية بين كندا والولايات المتحدة تجري على مستوى المسؤولين، مما يعني أن السياسيين الذين يتخذون القرار في النهاية لم يشاركوا بشكل مباشر في تلك المحادثات حتى الآن.



وقال المسؤول للشبكة الكندية إنه لا يتوقع اتخاذ قرارات على المدى القصير ،لكن هناك أمل في "أنباء إيجابية مع تقدم الصيف" خاصة في ظل زيادة معدلات التطعيم في كندا، كما حذر المسؤول من أن مواجهة الموجة الثالثة من الجائحة لا يزال يمثل الأولوية في الوقت الحالي.



وأشار المتحدث باسم وزير السلامة العامة الكندي بيل بلير، إلى أن المحادثات بين المسؤولين حول الحدود تحدث بانتظام ،وحذر من أن الإجراءات الحالية قد تبقى في مكانها لبعض الوقت.



وقال جيمس كودمور، مدير الاتصالات بالوزارة : "لقد وضعنا قيودا كبيرة على حدودنا منذ أكثر من عام للحد من انتشار كوفيد-19 في كندا"، حيث "تتشاور الحكومة الفيدرالية مع مسؤولي الصحة العامة شهريا ، لفهم التعديلات المطلوبة للتدابير الحالية على حدودنا للحفاظ على مجتمعاتنا في مأمن من كوفيد-19، إلى جانب نظرائنا الأمريكيين والدوليين، قمنا بتمديد التدابير الحالية حتى مايو 21 الجاري ، ويمكن تمديدها مرة أخرى."