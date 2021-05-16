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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.1 مليار جنيه قيمة الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السخنة خلال أبريل

جمارك السخنة- صورة
جمارك السخنة- صورة أرشيفية

أفرجت الإدارة العامة لـ جمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى مدير عام الإدارة خلال شهر إبريل 2021 عن مشمول 4863 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 15958 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة - أخشاب - خيوط ) وقطع غيار سيارات وإكسسوار للهواتف المحمولة واكسسوار حريمى ولعب الأطفال .

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك  المصرية برئاسة السيد كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بـ الإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين.

 

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وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة خلال شهر إبريل الماضي 430 مليون و 373 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى مليار و 670 مليون و178 ألف جنيه  .

وبلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال شهر إبريل 2021 عدد 1581 شهادة صادر بعدد 17945 حاوية ، بقيمة إجمالية 2 مليار و 23 مليون و 516 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 3 مليون 880 ألف جنيه ، كانت أغلب الأصناف المصدرة عبارة عن (دريس برسيم - رخام-رمال- فوسفات- فايبر جلاس)

وبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر إبريل 2021 حوالى 2 مليار و 100 مليون و 552 ألف جنيه .
 

جمارك السخنة شهر إبريل 2021 مستلزمات إنتاج للمصانع محمد معيط وزير المالية الإدارات الجمركية الإفراج الجمركي

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