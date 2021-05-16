شاهد.. هدف فوز شباب الأهلي علي الزمالك في حضور شيكابالا

حقق فريق شباب الأهلي مواليد 2003 الفوز علي الزمالك بهدف دون رد ، في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، بالجولة رقم ١٥ من بطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدف شباب الأهلي ابراهيم عبد الحكيم في الدقيقة 6 من الشوط الثاني تحت أنظار لاعب القلعة البيضاء محمود عبدالرازق شيكابالا، وانتهي الشوط الأول من المباراة بدون أهداف.

وبعد هذه الخسارة توقف رصيد الزمالك عند ٣٢ نقطة في صدارة الترتيب ، وارتفع رصيد الأهلى إلى ٢٧ نقطة .

