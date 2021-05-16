تصاعد أعمال العنف في أفغانستان مع انتهاء وقف إطلاق النار

افادت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم /الأحد/ بأنه عقب انتهاء وقف إطلاق النار بين القوات الأفغانية وحركة طالبان ،خلال أيام عيد الفطر المبارك بفترة وجيزة، تصاعدت أعمال القتال في ما لا يقل عن 15 إقليما في البلاد في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية - وفقا للقناة - إن طالبان خرقت وقف إطلاق النار في 21 إقليما في البلاد، مشيرة إلى مقتل 21 مدنيا وإصابة أكثر من 33 أخرين في هجمات لطالبان خلال الأيام الثلاثة من عيد الفطر المبارك في الفترة من 13 وحتى 15 من مايو الجاري.

من جهتها، نفت حركة طالبان انتهاك وقف إطلاق النار،فيما صرح مسؤول محلي أفغاني بمقتل قائد شرطة منطقة "دولت شاه" بإقليم لغمان الواقع شرقي البلاد، متأثرا بالجروح التي لحقت به في اشتباك نشب اليوم مع حركة طالبان في الإقليم.

وفي إقليم هلمند الواقع جنوبي البلاد أطلقت القوات الأفغانية، في غضون ذلك عمليات على مشارف مدينة "لاشكار جاه" ومقاطعة "نهر سراج" قتل خلالها ما لا يقل عن 20 عنصرا من حركة طالبان، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأفغانية.

ومن جانبه، أفاد عطاء الله أفغان رئيس مجلس إقليم هلمند بوقوع اشتباكات في منطقة "نوا"، وأضاف قائلا: "هناك هجمات متفرقة على مشارف مدينة لاشكار جاه، لقد تصاعد القتال الآن كنا نتوقع أن يستمر وقف إطلاق النار."